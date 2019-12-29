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Asayiş
Giriş Tarihi : 29-12-2019 16:23

‘Huzur Güven’ uygulaması 22 şüpheli yakalandı  

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uygulamada  uyuşturucu madde kullanma, satma ve çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.  

‘Huzur Güven’ uygulaması 22 şüpheli yakalandı  

Edinilen bilgiye göre,ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da  İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, suç ve suçluyla mücadele kapsamında  "Huzur Güven" uygulaması yaptı.Eş zamanlı yapılan uygulamaya 98 ekip ve 451 personel ile katılan jandarma 10 bin 246 şahıs ve 5 bin 704 araç sorgulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 14, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak suçundan ise 8  şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerden  110 adet  uyuşturucu hap, 14 gram Metafetamin ile bir miktar esrar ele geçirildiği öğrenildi.

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