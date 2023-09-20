Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde husumetlilerin silahlı kavgasında pompalı tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde husumetlilerin silahlı kavgasında pompalı tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı.Olay, 13.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan H.D. ile C.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu C.K. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayın şüphelisi H.D.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.