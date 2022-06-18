Husumetlilerin karşılaşmasında silahlar konuştu

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da aralarında daha önceden husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Adalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan iki grup sokak üzerinde karşılaştı. Kimlikleri öğrenilemeyen şüpheliler, aracın içerisinden çıkardıkları pompalı tüfekle husumetli oldukları 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Emniyet ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.