Hurmalar tezgahtaki yerini aldı

Hurma fiyatlarının artmasına rağmen vatandaş talep gösteriyor.

Elazığ’da, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarının gözdesi hurma tezgahtaki yerini aldı. Kapalı Çarşı Başkanı Hasbi Yargıç Emir, çarşıda rağbet edilen ürünlerin başında hurmanın, ardından ise Elazığ’ın badem şekerinin geldiğini söyledi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan ayıyla birlikte iftar sofralarının gözdesi hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatı artan hurmanın kilogramı, cinsine göre 40 ile 200 lira arasında değişiyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Hurmanın fiyatında yükseliş olduğunu belirten Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, "Geçen seneye oranla hurma çeşitlerinde yüzde 50 ve yüzde 100 bir artış var. Vatandaşın hurmaya rağbeti halen daha var. İkinci kalite Kudüs, Meşruk ve İran hurmalarına daha çok rağbet vardır. Geçen seneye oranlar fiyatı artan hurmalar var ama fiyatını sabit tutan hurma çeşitlerimiz de var. Kapalı Çarşı’da şu anda en çok rağbet edilen ürünlerin başında hurma, ardından ise Elazığ’ın badem şekeri geliyor" dedi.