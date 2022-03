‘Hükümetin, elini taşın altına koyması gerekiyor’

Ercan Oto Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Yüksel Ercan, vatandaşın ekonomik anlamda rahatlaması adına hükümetin kalıcı çözümler üretmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Her geçen gün yapılan zamlarla alım gücünün iyiden iyiye düştüğü şu günlerde esnafa bir can suyunun kaçınılmaz olduğunu belirten Ercan, birçok esnafın oldukça zor durumda yaşam sürdüğünü sözlerine ekledi.

Akaryakıt ürünleri başta olmak üzere market raflarındaki fiyatların cep yaktığının altını çizen iş insanı Yüksel Ercan, yaklaşan ramazan ayında insanların büyük zorluklarla karşı karşıya geleceğini ifade ederek, böylesi zorlu bir süreçten kurtulmak adına hükümetin ek kaynak paketlerini behemehal gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.

“ESNAF ADETA KAN AĞLIYOR”

Ülke insanının oldukça zor bir süreçten geçtiğini, esnafın çoğu kez siftahsız işyerlerini kapadığını kaydeden iş insanı Ercan, esnafa yönelik desteklerin hızlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini, aksi takdirde birçok işyerinin kapanmakla karşı karşıya geldiğini belirtti. Ercan, geçmiş yıllarda ülkede yaşanan devalüasyonlarda mevcut iktidarların esnaf ve vatandaşa birçok krediler verdiğini hatırlatarak, Elazığ’ın ciddi anlamda bu kredilerden yararlanamadığını sözlerine ekledi.

FİYAT İSTİKRARI YOK

Ülkede yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle fiyat istikrarının olmadığını belirten iş insanı Ercan, açıklamasında şunları söyledi:“Ülkemizde bugün maalesef fiyat istikrarı yok. Bir yıl önce satışını gerçekleştirdiğimiz lastiklerin bugünkü fiyatları adeta cep yakıyor. Vatandaş artan fiyatları görünce alımları durduruyor. Esnaf bu zamları durduk yere yapmış gibi vatandaş içten içe söyleniyor. Oysa ki zamların yerel esnafla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamakta. Yine akaryakıta yapılan zamlarla birçok kişi kontak kapatmış ve araçlarına binemez hale gelmiştir.”

“KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ”

İş insanı Yüksel Ercan, vatandaşın mevcut sıkıntılardan kurtulması adına kalıcı çözümler üretmekten başka bir seçeneğin olmadığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Yaklaşık iki yıldır süren pandemi döneminde birçok esnaf büyük sıkıntılar içerisinde mücadele etti. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları, esnafın vergilerini ve çalışanlarının maaşını ödeyememesi gibi nice zorluklar yaşandı. Ekonomideki kötü gidişat pandeminin az da olsa rahatlamasıyla son bulacak derken birde fahiş fiyat artışları vatandaşı adeta canından bezdirdi. Ukrayna – Rusya savaşı ile de akaryakıt ürünleri son yıllardaki en yüksek rakamlara ulaştı. Bizler iş insanları olarak her türlü zorluğun üstesinden gelsek de gücümüzün bir yere kadar olduğunu zikretmek istiyoruz. Bu konuda hükümetin başta esnaflar olmak üzere tüm fertlere çeşitli kolaylıklar sağlaması elzemdir. Gerekli çalışmaların bir an önce yapılarak insanların müreffeh bir yaşam sürme imkanına kavuşması ve vatandaşların bu girdaptan kurtulması adına fahiş fiyat uygulamaları konusunda devletin yetkili organlarının üzerine düşeni yapması ve akaryakıt ürünlerinden KDV tutarının alınmaması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle içerisinde bulunduğumuz zorlu sürecin bir an önce son bulmasını diliyor, tüm hemşehrilerime en derin selam ve saygılarımı sunuyorum.”