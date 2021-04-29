 Hükümet Suriyelilere verdiği desteği yurttaşlarına da vermeli

Tam kapanmanın gecikmiş de olsa doğru bir karar olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ancak 3 hafta boyunca ve bayramda hiçbir gelir destek paketi açıklamadan insanları kaderine terk etmek, başınızın çaresine bakın demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 haftalık tam kapanmayı açıkladı. Tam kapanmanın gecikmiş de olsa doğru bir karar olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, fakat 3 hafta boyunca hiçbir gelir paketi açıklanmadan insanların kaderine terk edildiğini söyledi. Erol, vatandaşların evinde oturup salgının önüne geçeceğini fakat hükümetin ne yapacağını sorguladı.

Tam kapanmanın çok gecikmiş bir karar olsa da doğru bir karar olduğunu vurgulayan Milletvekili Gürsel Erol, “Ancak 3 hafta boyunca ve bayramda hiçbir gelir destek paketi açıklamadan insanları kaderine terk etmek, başınızın çaresine bakın demektir. Vatandaş evinde oturup salgının önüne geçmek için gerekeni yapacak, peki hükümet” dedi.

Yapılması gerekenleri sıralayan Erol, “İş dünyasının KOSGEB üzerinden kullandığı ve geri ödemesi başlayan krediler ve tüm bankalar kredilerinin geri ödemelerini ötelenmesi, SGK başta olmak üzere tüm vergilerin ötelenmesi, işletmelerin doğalgaz ve elektrik faturalarının ödemelerinin ertelenmesi ivedi olarak beklenmektedir. Bununla birlikte çek ödemelerinde bu süreçte ciddi manada sorunlar yaşanacaktır. Domino etkisiyle piyasaların dengesinin bozulmaması için KOSGEB üzerinde KGF desteği ile iş dünyasına kredi imkanı sağlanması, KOSGEB veri tabanına uymayan hizmetler sektöründeki eğitim gibi bazı iş kolları için de fonlama yapılması çok elzem bir durumdur” diye konuştu. Ayrıca Milletvekili Erol, hükümetin Suriyelilere verdiği sosyal ve maddi desteği kendi yurttaşlarına da vermesini istedi.