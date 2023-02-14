HÜDA PAR’dan depremzedelere ziyaret

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin ve beraberindeki ekip Elazığ`da depremde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşları ziyaret etti ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren depremin yaşandığı bölgelere ziyaretler gerçekleştiren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin Elazığ`a gelerek enkazda yaralanan vatandaşları ziyaret etti ve vefat eden ailelere taziyerde bulundu. Şahin, HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve beraberindeki heyet ile birlikte, depremde yaralanan vatandaşları özel bir hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane yetkililerinden, yaralılar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, buradan ayrılarak depremde hayatını kaybeden ve taziyelerine katıldı. Beraberindeki heyet ile birlikte taziyelere katılan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin taziye sahiplerine taziyelerini iletti