HÜDA PAR’dan Başkan Şerifoğlulları`na ziyaret

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve beraberindeki heyet, Elazığ ile ilgili bazı konularda halkın sorunlarını iletmek için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları`nı makamında ziyaret etti.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları`nı makamında ziyaret ederek, toplu taşıma araçlarında bayanların yaşadığı rahatsızlıkları dile getirerek pembe otobüs tahsis edilmesini istedi.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı İl Kadın ve Gençlik Teşkilatlarının kendilerine ilettiği sorunların çözümü noktasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüklerini belirtti.

Başkan Kavaklı görüşmenin içeriği hakkında şunları dile getirdi;

“ Özellikle ziyarette kadın kollarımızın yapmış olduğu ziyaretlerde, Elazığlı kadınlarımızın toplu taşıma araçlarında problem yaşadıklarını ve bu nedenden dolayı toplu taşıma araçlarına binmek istemediklerini dile getirmişlerdir. Bizler onların sesi olarak Belediye Başkanımıza bu konuyu dile getirdik. Kadınlarımız toplu taşımada pembe otobüs isteyerek, kadınlara has bir otobüsün olmasını talep ettiklerini ifade ettik. Ayrıca gençlik kollarımızın yapmış olduğu ziyaretler çerçevesinde öğrencilerimizin de benzer sorun yaşadıklarını öğrendik. Üniversite içerisinde otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu Belediye Başkanımıza ileterek bu soruna eğilmesini talep ettik.” dedi.

Alt yapı çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Kavaklı,“Bunun yanında Elazığ`da yaptığımız ziyaretlerde mahallelerimizde alt yapı çalışması başlatıldı. Yapılan alt yapı çalışmasını kıymetli görüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları`na bu konuda teşekkür ediyoruz. Ancak alt yapı çalışması bitirildikten sonra asfalt çalışmasının geciktirildiğini gördük. Bu sürücülerimiz ve araçlarımız açısında bir problem teşkil ettiğini farkederek başkanımıza bu konunun üzerine eğilmesini talep ettik. Bugün ayrıca Elazığ Spor Kulüpleri ile bir araya geldik. Kulüp Başkanlarının taleplerinin düzenlediğimiz kahvaltıda dinledik ve bu sorun ve sıkıntıların giderilmesi noktasında Belediye Başkanımıza durumu bildirdik. Belediye Başkanımız sağoğlsun bütün problemlerle alakadar oldu. Kısa süre içerisinde girişimde bulunarak bu sorunların giderilebileceğini bizlere iletti. Ayrıca bahsettiğimiz konularda Başkanın bilgi sahibi olduğunu gördük.” dedi.

Başkan Kavaklı, halkın sorunlarının biran önce çözülmesini beklediklerini ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları`nın sorunlara olumlu yaklaşması dolayısıyla kendisine teşekkür ettiklerini, halkın sorun ve sıkıntılarını bildirmek için HÜDA PAR`ın adres olduğunu belirtti.