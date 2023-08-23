HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç muhtarlarla buluştu

Bir dizi temaslarda bulunmak için Elazığ’a gelen HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, kentteki muhtarlarla buluşup görüş alışverişinde bulundu.

Elazığ Muhtarlar Derneğinde gerçekleşen görüşmede muhtarlar kentteki sorunları HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç’e iletti.

Elazığ’da önemli ziyaretlerde bulunan HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç mahalle muhtarlarıyla buluştu. Kent sorunlarını milletvekili Faruk Dinç’e ileten muhtarlar mahallelerde yeşil alanların az olduğundan şikayet etti.

24 Ocak 2020 yılında Elazığ’da yaşanan deprem sonrası merkezde oturan vatandaşların evlerini yerinde yapabilmeleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesinin uygulanabilir olmadığını belirttiler.

Merkezdeki konutların harabe bir şekilde yerinde durduğunu ifade eden muhtarlar vatandaşların bu projenin uygulanabilmesi için bir araya gelemediğini ifade ettiler.

Köy evlerinin de köylerdeki engebeli arazi gerekçe gösterilerek yerinde değil de hak sahiplerine Elazığ merkezinde konut verilmesinin köylerin boşalmasına yol açtığını bununda gelecekte üretimin daha da azalmasına sebep olacağını aktardılar.

Ziyaret sonrası muhtarlar milletvekili Dinç’le hatıra fotoğrafı çekindi.

Muhtarlar derneğindeki temaslarından sonra HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, Umut Kervanında partisinin üye ve gönüllüleriyle buluştu.

14 Mayıs seçimlerinden sonra HÜDA PAR’a teveccühün arttığını ifade eden Dinç, önümüzdeki süreçte toplumun HÜDA PAR’dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti.

Program katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.