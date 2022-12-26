HÜDA PAR Köy ziyaretlerine devam ediyor

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve İl Başkanı Yasin Kavaklı il teşkilatı ile birlikte Yenice köyünü ziyaret etti.

Köyde yaşam şartlarının ağırlaştığına dikkat çeken HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin,” vatandaşlarımız köylerini terk ediyor. Tarım ve hayvancılık girdi maliyetlerinde ki artış çiftçimizi toprağı işlemekten korkar hale getirmiştir.

Dünyada ekonomik kriz yaşanıyor. Ülkemizde bu krizden çok ciddi etkilendi. Ekonomik krizler bir şekilde düzelir, düzelecektir. Kamudaki israfın önüne geçerek, kapitalist ekonomi sisteminin ürünü olan faizden kurtulursak ekonomimizde düzelmeler başlayacaktır. Ancak İslami ve insani değerlerimize yapılan saldırılar ve oluşturulan tahribat daha tehlikeli boyuta gelmiştir. İnsanların maneviyatında oluşan krizleri düzeltmek imkânsızdır. Aile yapımıza zarar veriliyor. Boşanma oranları korkulur seviyeye gelmiştir. Eğitim sistemimiz halkın inanç değerleri ile barışık değildir. Müslüman bir ülkede başörtüsü yasal güvenceye alınsın mı, alınmasın mı tartışması oluyor. Başörtüsü Allah’ın emridir. Allah’a inanların yapmakla hükümlü olduğu bir konunun tartışılması garptir, ilginçtir.” Dedi

İl başkanı Yasin Kavaklı, “köylerimizin sorunlarını öğrenmek için ziyaretlerimizi yapıyoruz ve çözümlerimizi de yine köylümüz ile istişare ederek planlıyor, kamuoyunla paylaşıyoruz. Köyden şehre göçün önlenmesi için tarım ve hayvancılık desteklenmelidir. Tarım arazilerimiz susuz bırakılmamalıdır. Ovalarımızı için planlanan projeler daha fazla ertelenmeden hayata geçirilmelidir. GES projeleri ile enerji ihtiyaçları karşılanarak çiftçimizin girdi maliyetleri hafifletilmelidir. Köy yaşamı cazibeli hale getirilmelidir. Köy yaşamı toprağın işlenmesini sağlar ve hayvan besiciliğini sürdürür. İhmal edilmesi gelecek için tehlike arz eder.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.