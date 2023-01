HÜDA PAR İlçe Başkanları ve vatandaşlar sokak köpekleri için yetkililere seslendi

HÜDA PAR Kovancılar ve Palu İlçe Başkanlarının ortak yaptıkları açıklamada sokak köpeklerinin tehlike saçtıklarını ve bu sorunun bir emniyet sorunu haline geldiğini belirttiler.

Elazığ`ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde, tehlike saçan sokak köpeklerine karşı yetkililere seslenen HÜDA PAR Palu ve Kovancılar İlçe Başkanları ile vatandaşlar, bu sorunun daha büyük sorunlara yol açmaması için harekete geçilmesini istediler.



HÜDA PAR Kovancılar İlçe Başkanı İsrafil Karamazı halkın bu konuda müzdarip olduğunu ve şikayetlerini partilerine illetiklerini belirterek şu açıklamada bulundu.

“Buradan yetkililere sesleniyoruz; Kovancılar'da şu anda başıboş sokak köpekleri sorunu çok üst düzeydedir. Bu sorun nedeniyle çocuklarınız okula gidememektedirler. Çocuklarını bu tehlike yüzünden okula götürmek zorunda kalan veliler işlerine geç gitmektedirler. Çocuklar tek başına gittikleri zaman başı boş köpekleri çocuklara saldırmaktadırlar. Sabah ve yatsı namazlarına gidenlerde aynı sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.” dedi.

Sokak köpekleri konusunda çözüm önerisi sunan Karamazı,“Kısa vadeli olarak bu sorunun çözümünü bir an önce sokak köpekleri toplatılıp yakın illerdeki barınaklara gönderilebilir. Orta vadede ise Palu ve Kovancılar ilçelerinin arasında ortak bir barınak yapılmasıdır.” dedi.

HÜDA PAR Palu İlçe Başkanı İbrahim Güngören, Palu ilçesinin iki mahallesi kuduz vakası nedeniyle karantina altında olduğunu belirterek şunları dile getirdi;“Palumuzun iki mahallesinde kuduz vakası vardır. Bazı köpeklerde de uyuz hastalığı bulunmaktadır. Bu durumların vatandaşlara bulaşma riski bulunmaktadır. Yetkililerin bir an önce harekete geçerek Palu ve Kovancılar İlçeleri kendi aralarında bir barınak yaparak köpekleri yerleştirmeleri gerekir.” dedi.

Palu İlçe sakinlerinden Murat Arslanoğlu başıboş köpeklerin çoğaldığını ve çocuklarının sokağa çıkamadığını, camiye namaza gittiklerinde tedirgin olduklarını belirterek konunun çözümü için Palu ve Kovancılar Belediyesinin ortak bir barınak yaparak bu sorunu çözmelerini istedi.

Palu İlçe esnaflarından Erkan Karabulut, geçen günlerde Esentepe ve Kalekent Mahallelerinde bir kuduz vakası yaşadıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu,“Bu olaydan sonra da çocuklar her gün okula gidip geliyor. Kimse sokak köpekleri için bir önlem almıyor. Bu sorunun biran önce çözülmesi lazım. Çünkü okula çocuklarımızı gönderemiyoruz. Bir insan ısırılsa ve kuduz olsa ki burası küçük bir yer. Bu sorunun halli için devlet biran önce barınak mı yapar, kısırlaştırma mı yapılır?” dedi.

Kovancılar İlçe Esnaflarından Hakan Karaman, özellikle sabah ve akşam okul saatlerinde sokak köpeklerinin gruplar halinde gezdiğini ve bunun ilçe genelinde ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti.

Sözlerinin devamında Karaman, “Küçük bir sorun olarak gözükse de aslında çocuklara ciddi olarak psikolojik bir sorun olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gün geçmesin ki bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor. Bu köpeklere bir şiddet uygulandığı zamanda hayvanlara bir haksızlıktır. Hayvanlarında güzel bir ortamda yaşayabilmeleri için aciliyetinden bir barınak yapılmasının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Anne ve bacılarımızda sokaklarda rahat gezemiyorlar. Ekstra bir sorun olarakta bazı anneler küçük bebeklerini yatakta bırakıp, okula giden çocuklarını okula götürmek zorunda kalıyorlar. Bu da evde kalan çocuklar için bir tehlikedir. yetkililerden bu sorun daha büyük sorunlara yol açmadan gerekenin yapılmasını istiyorum.” dedi.