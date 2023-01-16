HÜDA PAR domuz sürülerinin tarlalara verdiği zarara dikkat çekti

HÜDA PAR Palu İlçe Başkanı İbrahim Güngören ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri köylerde, domuz sürülerinin tarlalara zarar verdiğini söyleyen köy sakinlerinin sorunun halledilmesi için yetkililere seslendi.

HÜDA PAR Palu İlçe Başkanı İbrahim Güngören ve beraberindeki heyet Örgülü (Kevank) ve Yeşilbayır (Vank) köylerini ziyaret etti. Ziyarette vatandaşları domuz sürülerinin tarlalara büyük zararlar verdiğini belirterek yetkililerden yardım beklediklerini aktardılar.

Örgülü köy sakinlernden Burhan Yalçın, Feyzi Yılmaz ve Timur Özgünoğlu, tarlalarda ekim yaparak çabaladıklarını ama domuzların sürü halinde bu ekinleri yiyerek tarlalara zarar verdiğini ve tüm emeklerini heba ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.

Yeşilbayır Köyü Eski Muhtarı Zülfü Göver, 5-6 yıldır domuz sürülerinin köy çevresinde çoğaldığını, bu yıl durumun daha da artış göstererek 30-40 şeklinde sürü halinde dolaştıklarını ve girmedikleri tarla bırakmadıklarını belirtti.

Göver sözlerine şu şekilde devam etti;“Ben arklardan su salarak bahçeyi suluyorum. Diğer gün gittiğim zaman sanki bahçede traktörle çift sürmüşsün. Biz domuzlardan çok zarar görüyoruz. Devletimiz bu işe bir çözüm bulmalıdır. Deselerki ‘domuz başına 500 TL verilecek.’ Av mevsiminde avcılar domuz sorununu çözerler ve bu sorun ortadan kalmış olur. Üzüm zamanı ben kendi bağımın içerisine akşamları 10 adet yan-sön lamba koyuyorum. Yine başedemedim. Bu defa radyo koydum ama yine de bağın etrafına zarar verdiler. Bu durum sadece bizim köyde değil çevre köylerde de vardır.” dedi.

Göver yetkililerin bu sorunu biran önce çözmelerini istedi.

Yeşilbayır Köyüden İbrahim Göver, sebze fidesi ektiklerini ama diğer gün gittikleri zaman sanki traktörün pullukla tarlayı sürmüşcesine domuz sürülerinin zarar verdiğini, talan ettiğini ve hiçe çıkardığını belirtti.

Sözlerinin devamın İbrahim Göver,“Sebzeyi yetiştiriyorsun tam verim alacakken birgün sabah gidiyorsun bakıyorsun ki komple yok etmişler. Domuz necis olduğu için sürüldüğü ve zarar vermediği ekinlerde yeyilmiyor. Kendi şahsım olarak bağıma bahar ayından beri o kadar emek verdim. İki kere üzüm toplamaya gittim ama maalesef domuzlar hiçe çıkarmışlar. Bir salkım dahi evime götüremedim. Yetkililerin bu işi çözmelerini ve bize destek olmalarını istiyoruz.” dedi.

Sorunları dinleyen HÜDA PAR Palu İlçe Başkanı İbrahim Güngören, İlçe Başkanı olarak köy ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı;“ Domuzların tarlalara verdiği zarardan dolayı köylülerimizden bayağı şikayet geliyor. Köylülerimiz domuz konusunda bayağı müzdariptirler. Yapılan emekler boşuna çıkıyor. Her iki köyü de dinledik.Yetiştirdikleri ürünleri tam mahsul zamanı bir gecede heba olup gidiyor. Çapasından, külbesinden tut, fidanını yetiştiriyor, tam yemeye geliyor ve domuzlar bir anda yok edip gidiyor. vatandaşın emeği hep boşa gidiyor. Yetkililer vatandaşın şikayetini dinlediler. Biran evvel buna bir çözüm bulsunlar. Milli Parklar ve Avcılar Kulübü ile birlikte bu işe bir çözüm getirsinler.” dedi.

