Hububatta bu yıl verim arttı

Elazığ’da arpa ve buğday olmak üzere 1 milyon dekar alana ekim yapıldı.

1 milyon dekar alanda ekim yapıldığı Elazığ'da bu yıl hububatta verim artarken, 10 gün önce başlayan çiftçinin yüzünü güldüren arpa hasadı aralıksız devam ediyor. Kentte 10 gün sonra ise buğday hasadına başlanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yağışlar nedeniyle verimin beklentinin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi. 10 gün önce başlayan hasadının devam ettiği kentte, 10 gün sonra ise buğday hasadına başlanılmasının planlandığı aktarıldı.Bir çok yerde olduğu gibi Kovancılar ilçesine bağlı Çakıltaş Köyü’nde arpa hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, bölgede hasatla ilgili inceleme yapıp üreticilerle görüştü.

Elazığ’da yaklaşık 10 gündür hububat hasadının başladığını anımsatan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, “ 40 civarında biçerdöver, Elazığ’ın değişik bölgelerinde arpa hasadı gerçekleştiriyor. Şuanda da Kovancılar ilçesinde hasar son sürat devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi Elazığ tarım ve hayvancılık kentidir. Bu tarımsal faaliyetler içerisindeki en önemli üretimlerimizden bir tanesi de arpa ve buğday yani hububat üretimidir. Yaklaşık 1 milyon dekar alanda ekimi gerçekleştirilen 2020 yılı üretimi için arpa ve buğdayın ilk aşamada arpa hasadı yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde de buğday hasatlarımız başlayacak ve kısa bir süre içerisinde bunlara noktalayacağız” dedi.

Bu sene artan yağışlarla birlikte verimin arttığına dikkat çeken Karahan, “Bu yıl özellikle bizi sevindiren güzel bir şey var. Yağış rejiminin düzenli gitmesi, iklimin güzel gitmesi ile birlikte kuru şartlarda 600’ün üstünde verim alan üreticilerimiz, çiftçilerimiz var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dolaysıyla verimin yüksek olması üreticimizin ve çiftçimizin kazancının da aynı oranda bol olmasının bir göstergesidir. Bizler de hem merkezde hem de ilçelerimizde 13 tane ekiple 24 saat usulünce bu biçerdöverlerin dane kaybına sebebiyet vermeden gerekli kontrollerini yapıyoruz” diye konuştu.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden çiftçilerden Berat Yeşilkaya ise,"Güzel bir sezon geçiriyoruz. Yaklaşık bin dönüm arazi ektik. Bu sene verimlerimiz de çok güzel, bol ve bereketli bir sezon geçiyor. Bütün çiftçilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.