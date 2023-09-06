Hozat’ta Sokak hayvanları için çalışma başlatıldı

Tunceli’nin Hozat İlçe Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kapasite artırımı için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde tedavi ve bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanları için daha rahat bir ortam oluşturulacak.

Tunceli’nin Hozat İlçe Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kapasite artırımı için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde tedavi ve bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanları için daha rahat bir ortam oluşturulacak.Tunceli’nin Hozat ilçesinde belediye tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kapasite artırımı için çalışmalara başlandı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, “Mevcuttaki alanın çevre düzenlemesi yapılarak etrafı tel örgü ile kapatıldı. Yeni barakaların imalatına başlandı. Hayvanların tedavi sürecinde dar barakalar yerine merkezin bahçesinde rahat hareket etmesi için de bir dizi çalışma yapılıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için personelimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim İdem Ceylan, ilçede onlarca sokak köpeğini kısırlaştırdıklarını belirtti. Ceylan, ’’Bunun yanında tedavi ihtiyacı olan ya da sokaklarda tehlike arz eden köpekleri de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde topluyoruz. Kapasitesi artırılan merkez, 60-70 köpeğin rahatlıkla dolaşabileceği açık bir alana sahip olacak. Onun dışında yavru köpekler için de kapalı barınaklar yapıyoruz. Bir nevi o canlara kendilerine ait bir alan oluşturmuş olacağız. Kanser hastası sokak hayvanlarına 6 hafta boyunca tedavi uyguluyoruz. Ancak kanser tedavisi için kullandığımız ilaçlar pahalı olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Yine trafik kazalarında yaralanan, yeni doğum yapan anneler, kısırlaştırılanlar ve sokağa bırakılan yavru köpeklerin de tedavi ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Ancak sayı fazla olduğu için oldukça zorlanıyoruz. Bu nedenle başta kanser ilaçları ve kuru mama olmak üzere hayvanseverlerin, gönüllülerin yardımına ihtiyacımız var’’ diye konuştu.