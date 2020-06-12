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Giriş Tarihi : 12-06-2020 09:50   Güncelleme : 12-06-2020 09:50

Horozların gülümseten futbolu

Elazığ’da bir bahçede horozların topla oynaması gülümseten görüntüler oluşturdu.

Horozların gülümseten futbolu

Merkeze bağlı Nurallı köyünde yaşayan İbrahim Oğuz, evinin bahçesinde 3 horoz beslemeye başladı. Bahçede top oynayan çocukları gören horozların topa olan ilgisini fark eden  Oğuz, bir tane top olarak aralarına bıraktı.Topu gören horozların oynamaya çalışması ise gülümseten görüntüler oluşturdu.Oğuz, Horozların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

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