Horozların gülümseten futbolu

Elazığ’da bir bahçede horozların topla oynaması gülümseten görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Nurallı köyünde yaşayan İbrahim Oğuz, evinin bahçesinde 3 horoz beslemeye başladı. Bahçede top oynayan çocukları gören horozların topa olan ilgisini fark eden Oğuz, bir tane top olarak aralarına bıraktı.Topu gören horozların oynamaya çalışması ise gülümseten görüntüler oluşturdu.Oğuz, Horozların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.