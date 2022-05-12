Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı  

Elazığ’da 388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları, bahar mevsiminin gelmesiyle yeniden başladı. Yaz aylarında bitecek olan eser "Hamam Müzesi" olarak turizme kazandırılacak.

Elazığ Belediyesi, Harput’un tarihi ve kültürel birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefi doğrultusunda tarihi eserlere yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) birimi tarafından tarihi yapılara yönelik başlatılan restorasyon çalışmaları bahar aylarının gelmesiyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda restorasyon kazı çalışmalarına başlanılan Osmanlı mimarisine uygun olarak 1632-1634 yıllarında inşa edilen Hoca Hasan Hamamı, Harput’un girişinde yüksek ve görkemli kubbesiyle yer alıyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken tarihi Hoca Hasan Hamamı, özgün kullanımına uygun olarak restore edilerek geleceğe taşınacak. KUDEB birimi tarafından büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik restorasyon çalışmaları neticesinde kazı, temizlik ve sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmaları da sona yaklaşıldı. Hoca Hasan Hamamı 3 aylık bir restorasyon çalışmasının ardından tamamlanarak Hamam Müzesi olarak turizme kazandırılacak.

"RESTORASYON ÇALIŞMALARIMIZ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR"

Harput Mahallesi'nde bulunan Hoca Hasan Hamamı'nda olduklarını belirten Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Bünyesinde İnşaat Mühendisi Bünyamin Canpolat, "Hoca Hasan Hamamı'nın bir kitabesi bulunmamaktadır. Kitabesi bulunmadığından dolayı da kesin bir yapım tarihi bilinmemektedir fakat Harput’un şeriye defterlerinde yapım tarihiyle ilgili bilgiler verilmektedir. O bilgiler de bin 600’lü yıllara 4. Murat dönemlerine gelmektedir. 2021 yılında ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan Hoca Hasan Hamamı'nın restorasyon şantiyesi kaldığı yerden devam ediyor. Malum kış şartlarından dolayı 2 aylık bir ara vermek zorunda kalmıştık bugünlerde bahar havalarının geri gelmesiyle birlikte de restorasyon çalışmalarımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 2022 Ağustos ayı itibariyle de restorasyon çalışmaları tamamlanıp halkımızın hizmetine açılacaktır. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğullarına da katkılarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput’un kalıcı listeye geçebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoca Hasan Hamamı restorasyon çalışmaları neticesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan onaylı olan röle ve restorasyon projelerine mutabık kalınarak çalışmalar devam ediyor. Şu anda yapımızın sıcaklık ve soğukluk kısımları dediğimiz yerlerin kemer, kubbe, tonoz ve döşeme işleri yapılıyor” dedi.

"BU MUHTEŞEM YAPIYI ELAZIĞ’A VE HARPUT’A KAZANDIRACAĞIZ"

Tarihin gün yüzüne çıktığı için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür eden Harput Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat ise "Hoca Hasan Hamamı yıkık ve harabe bir durumdaydı ama belediye başkanımız tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Hamamda kazı olayları bitti, restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hamamın alt tarafında bir seyir terası yapılacak. Bu anlamda da vatandaşlarımız restorasyonu yapılan hamamın açılmasını dört gözle bekliyor. 3-4 ay içerisinde hamamın teslimi yapılması bekleniyor. Pandemi ve kış ayının uzamasından dolayı biraz uzadı. Restorasyon çalışmalarından dolayı çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama zahmetsiz rahmet olmuyor. Biraz zahmeti çekeceğiz ama rahmete ve güzelliğe az kaldı. Bu muhteşem yapıyı Elazığ’a ve Harput’a kazandıracağız" diye konuştu.