Hobi olarak başladı dükkanını müzeye çevirdi  

Elazığ’da terzilik yapan Osman Şengür, antika eşyalara olan merakıyla 6 yılda topladığı yüzlerce eşyayı sergileyerek, dükkânını adeta bir müzeye çevirdi.

Elazığ’da yaşayan 74 yaşındaki Osman Şengür, terzilik mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Şengür, terziliğin yanında hobi olarak antika eser biriktirmeye başladı.

Tutkuya dönüşen bu hobi sonrasında Şengür, 6 yılda gaz lambası, ibrik, telsiz, kılıç ve silah gibi yüzlerce ürün topladı. Şengür, daha sonra topladığı antikaları 30 metrekarelik terzi dükkânında sergilemeye başladı. Adeta müzeye dönen terzi dükkânı, müşterilerine tarihte yolculuk yaptırıyor.

"MÜŞTERİLERİM BEĞENİYOR, BEN DE GÜN GEÇTİKÇE ÇOĞALTIYORUM"

Yaklaşık 50 senedir terzilik yaptığını aktaran Osman Şengür, “Küçüklükten beri terziliğe hevesim vardı. Çıraklıktan başladım, usta oldum. Askere gidip gelince kendi dükkânımı açtım. 50 senedir sipariş üzerine pantolon dikiyorum. Eski zamandan beri antika koleksiyonuna başladım. İbrik, telefon, telsiz gibi antika ne bulduysam bir araya topladım. Bazısını evden getirdim, bazılarını da arkadaşlarımdan aldım. Bu şekilde devam ediyor. Antika eşyaları dükkânımda bulunan vitrine dizdim. Müşterilerim de beğeniyor. Bundan dolayı ben de gün geçtikçe çoğaltıyorum. Altı senedir bu eşyaları topluyorum. Şu an bende antika olarak gaz lambası, lüks lambası, fener, deniz feneri, vazolar gibi birçok eşya bulunuyor” dedi

“ÖNCEDEN KENDİMİZ KULLANDIK, ŞİMDİ DE SERGİLİYORUM”

Çok fazla çırak yetiştirdiğini aktaran Şengür, “Şimdi tek başıma çalışıyorum, çırak da bulamıyorum. Üç kızım var. Onlar da bu koleksiyonu beğeniyorlar. Benden sonra bu eşyalar kızlarıma kalacak. Bu eşyalar arasında babamın babasından kalma bir kırma tüfek var. Dedemden kalma kamalarım var. Beş tane kılıcım var. Hepsi bana hediye hatıra kaldı. Önceden kendimiz kullandığımız gaz lambaları var. Onlar da benim için çok değerlidir. Önceden kendimiz kullandık, şimdi de sergiliyorum. Eskiden gaz lambası kullanıyorduk. Düğünlerde ise lüks lambası kullanılırdı. Herkeste olmazdı, sadece bir evde bulunurdu. Bütün köy yararlanırdı. Bundan dolayı da eski şeylere merakım var. Gençlik gelsin görsün” dedi.