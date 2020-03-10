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Giriş Tarihi : 10-03-2020 13:36

Hırsızlıktan yakalan şüphelinin dosyası kabarık çıktı

Elazığ’da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hırsızlıktan yakalan şüphelinin dosyası kabarık çıktı

Edinilen bilgiye göre,kent merkezinde 3 gün arayla 2 eve giren hırsızlık şüphelisi bin 170 TL para çaldı. Hırsızlık olaylarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi'ne bağıl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan C.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER: elazığ hırsızlık elazığ hırsızlık haberleri
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