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Hırsızlıktan yakalan şüphelinin dosyası kabarık çıktı

Elazığ’da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.