Hırsızlık yapan kadının pişkinliği pes dedirtti 

Alışveriş bahanesi ile mağazaya giren kadının hırsızlık anı, kameraya yansıdı.

Elazığ’da ev eşyası ürünleri satan mağazaya alışveriş bahanesi ile giren bir kadın, güvenlik kameralarına aldırış etmeden meyve sıkacağını çantasına atıp, elindeki kahve makinesiyle mağazadan çıktı. 2 bin 500 lira değerinde ürün çalarak kayıplara karışan kadının pişkinliği pes dedirtti.

Olay, iki gün önce merkez İcadiye Mahallesi birinci Harput Caddesi üzerinde bulunan çeyiz malzemeleri ve ev tekstil ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağazaya giren kadın, önce ürünleri inceledi. Ardından, kestirdiği meyve sıkacağını bir çırpıda çantasına attı ve bir süre daha mağazada dolaşmaya devam etti. Daha sonra kadın, son olarak kahve makinesini eline alarak mağazadan ayrıldı. Güvenlik kameralarını göre göre çaldığı ürününün birini çantasına atan ve diğer ürünü de elinde çıkaran kadının pişkinliği pes dedirtti. Set halindeki ürünlerde eksiklik olduğunu fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

“BİZ HIRSIZLIK OLAYLARINI ÇOK GÖRDÜK AMA BU KADAR PİŞKİNLİĞİ İLK DEFA GÖRDÜK”

İşletme Sahibi Sümeyye Bayram, “Mağaza sahibi olarak ben bile bu kadar rahat ürün çıkaramıyorum. 16 yıldır ticaretle uğraşıyoruz, perakende sektöründeyim. Biz hırsızlık olaylarını çok gördük ama bu kadar pişkinliği ilk defa gördük. Kameralara baka baka ürünü götürüyor. Nevresim veya yastık olsa, ihtiyaca binaen der, yine sesimi çıkarmazdım ama o detoks (meyve sıkacağı) ve kahve makinasını götürüyor. Çeyiz paketini bölerek götürüyor. Çok rahat bir tavırla götürdüğü için bunu artık meslek edindiğini düşünüyorum” diye konuştu.