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Giriş Tarihi : 21-09-2020 23:09   Güncelleme : 21-09-2020 23:09

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı  

Elazığ’da bir internet kafede iş yeri sahibinin telefonunu çalarken önce güvenlik kamerasına ardında da polise  yakalanan şüpheli,  tutuklandı.  

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı  

Olay, merkeze bağlı  Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesinde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 kapsamında denetim yapan polisler,  Murat Gürocak’a ait internet kafeye geldi. Ekiplerin geldiğini gören Gürocak, elindeki  cep telefonunu masaya bırakarak işlemler için ilgilenmeye başladı. Bu sırada oturduğu masadan kalkan şahıs, soğuk kanlılıkla 2 bin 700 lira değerindeki  cep telefonunu  alarak cebine attı. Bir süre telefonunu arayan fakat bulamayan Gürocak, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı.  Kayıtlarda telefonunun çalındığını gören Gürocak, durumu polise aktardı. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek şahsı tespit etti. Şüphelinin K.Ş. olduğunu belirleyen polis kısa sürede şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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