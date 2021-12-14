Hırsızlar kabloları çaldı mahalle internetsiz kaldı

Elazığ’da meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarı da olmaz dedirtti.

Elazığ Ulukent Mahallesinde hırsızlar direği kırarak internet kabloları çaldı.

Olay, 4 gün önce Ulukent Mahallesinde meydana geldi. Olayla ilgili polis inceleme başlatırken Mahallede bazı sokaklar internetsiz kaldı.

Hırsızlık olayı sonrası Mutlu, Erdemli ve Ekin Sokakları internetsiz kalırken vatandaşlar internet olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

“YETKİLER, İNTERNET BU YIL GELMEYECEK SÖYLEMİNDE BULUNMUŞ”

Konuyla ilgili Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ne (ELİYGAD) açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, çocuklar, evde çalışan ve vatandaşların internet olmaması nedeniyle mağdur olduklarını söylediler.

Vatandaşlar; “4-5 gün önce hırsızlar direği kırarak internet kablolarını çaldılar. Bu hırsızlığı yapan kişileri kınıyoruz. Yazıklar olsun onlara. Hırsızlık olayı sonrası polisimiz inceleme başlattı. Biz mahalle sakinleri internetin tekrar gelmesi için Türk Telekom’a gittik ama oradan bizlere ödenek olmadığını bu yıl kabloyu çekemeyeceklerini söylediler. Bu cevapla şok yaşadık. Üniversiteye hazırlanan çocuklarımız var, pandemi nedeniyle evde çalışmak zorunda kalan vatandaşlarımız var.1-2 ay internet olmadan nasıl yapacaklar. Yetkililerimizden ricamız hırsızların bulunması ve internet kablolarının en acil şekilde tekrar çekilmesini istiyoruz” dediler.