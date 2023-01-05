Hırsızlar esnafı canından bezdirdi

Elazığ’da bir yıldır küçük sanayi sitesini mesken tutan hırsızlar, hemen her hafta 2-3 iş yerine girerek esnafı canından bezdirdi. Hırsızlar, en son girdikleri iş yerinde bozuk ve hurda ürünlere dokunmayıp, 250 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ’da sanayi sitesine dadanan hırsızlar, son günlerde gözlerine ağaç kesme motorlarını kestirdi. Son hırsızlık olayı ise 1 Ocak'ta yaşandı. Gece yarısı kağıt toplama arabası ile sanayi sitesinde bulunan makine tamir dükkanının önüne gelen bir kişi, iş yerinin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdi. Hırsız bozuk ve hurda ürünlere dokunmayıp, 250 bin lira değerindeki motorlu testereleri çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahipleri, zanlıların yakalanarak adalete teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

İş yerinden hırsızlık yapıldığını komşularından öğrendiğini aktaran Ramazan Dalgın, "Pazarı pazartesiye bağlayan gece dükkanımızda üzücü bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsız saat 01.09’da çekçek tabir edilen kağıt toplama arabası ile gelmiş. Saat 03.00’a kadar çalışır durumda emanet ne kadar sağlam motorlu testere varsa götürmüşler. Bu hırsız işini bilen bir hırsız, direkt paraya dönüştürebileceği ürünleri götürmüş. Burada arızalı, yedek parça bekleyen ve para etmeyecek hiçbir şeyi götürmemiş. Bir hurdacı hırsızlığı değil. Son bir ay içerisinde benimle beraber 3 iş yeri soyuldu. İş yerimin karşısında bulunan kereste atölyesinden 4 adet motorlu testereyi çalmışlardı. Onların da maddi değeri 100 bin lira. Aynı gece yukarıda bir esnafın iş yerine de girdiler, orada da maddi değeri 10 bin lira olan motorlu testereyi çalmışlar. Son bir yıldır bu tarım ürünleri hırsızlık olaylarında revaçta maalesef. İlk tespitlerimize göre 14 tane motorumuz çalınmış. Maddi değerleri 150 bin lira civarında. Hurdalara dokunmamış, sadece işe yarayacak malzemeleri götürmüş. Götürdüğü makineler de zaten direkt paraya dönüşebilecek ürünler" dedi.

İş yeri sahibi Vedat Tekin ise, "Yaklaşık 10 gün önce işletmeme arka kapımı ve darabayı kırarak içeri girip hırsızlık olayı gerçekleşti. 10 tane hızarımı çaldılar, yaklaşık 100 bin lira değerinde. Bir motorcu tamircisi arkadaşımızın da iş yerine girdiler. Üstelik onun hep emanet malzemelerini götürmüşler. Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istiyoruz emniyet güçlerinden. Yasaların da hırsızlık yapanlara caydırıcı ceza vermesini istiyoruz" diye konuştu. Güvenlik güçleri, hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.