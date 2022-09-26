Hırsız umduğunu bulamadı

Hırsız, kasadaki bozuklukları çaldı

Elazığ’da bir lokantaya giren hırsız, umduğunu bulamadığı kasadaki bozuk 10 lirayı çaldı.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece bir kişi lokantanın camından içeri girdi. Lokantanın kasasını açarak para arayan hırsız, kasada para bulamayınca bir kutu içerisinde bulunan 10 lira bozuk parayı aldı. Daha sonra içeri girdiği camdan tekrar dışarı çıkan hırsız gözden kayboldu. Polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı.