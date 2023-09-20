Hipodromda çocuklar için ’Geri Dönüşüm Parkı’ kuruldu

Elazığ Hipodromu’nda çocuklar için yapılan ’Geri Dönüşüm Parkı’ hizmete açıldı. Otomobil lastiğinden oturak, varillerden koltuk ve çöp kovaları yapılan park, büyük ilgi gördü.

Elazığ Hipodromu’nda çocuklar için yapılan ’Geri Dönüşüm Parkı’ hizmete açıldı. Otomobil lastiğinden oturak, varillerden koltuk ve çöp kovaları yapılan park, büyük ilgi gördü.Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, çevre bilincini ön planda tutarak doğal güzellikleri koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma mottosuyla hareket ederek projelerini bir bir hayata geçiriyor. Daha önceden ’Tüketen Değil, Üreten Nesiller İçin Bir Tohum da Siz Ekin’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde, ilk etapta 5 bin mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirilmişti. Hipodrom Müdürlüğü tarafından bu sefer de ’Atıkları Değerlendirelim, Parklarda Sevgiye Dönüştürelim’ projesi dahilinde çocuklar için geri dönüşüm parkı oluşturuldu. Hipodromda kullanılmayan otomobil lastikleri, variller ve diğer atıklar değerlendirilerek koltuk, oturak, çöp kovası ve oyuncağa dönüştürüldü.Kısıtlı doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümü verimli bir hale getirmek amacıyla atıkları kaynağından ayrıştırarak ekolojik, çevreci ve ekonomik katma değer oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Projesi’nin önemini vurgulayan Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, “Atıkları Değerlendirelim, Parklarda Sevgiye Dönüştürelim sloganıyla başlattığımız projemiz ile hipodromumuzun tesislerinde kullanılan bariyerler, lastikler, paletler ve varil benzeri atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, şirin bir parka dönüştürmüş olduk. Buradaki amacımız aileleri ile birlikte hipodromumuza gelen on binlerce çocuğumuzun bir taraftan eğlenceli vakit geçirirken, bir taraftan da Sıfır Atık Projesi’nin önemini anlayarak sürdürülebilir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır. Sıfır Atık Projesi cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam etmekte olup, gelinen süreçte ’Küresel Sıfır Atık Hareketi’ne doğru ilerlemiş durumdadır" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan ise, “Bugün özellikle çevre haftasında görmeye alıştığımız bir programla karşınızdayız. Dileriz ki, bu programlar sadece çevre haftasıyla sınırlı kalmaz. Güzel bir park oluşturulmuş. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yaptığımız etkinlik ve programlarımız da var. Umarım bu tür parkların ve etkinliklerin sayısı fazlalaşır, daha bilinçli, duyarlı nesille yarına bırakmış oluruz” diye konuştu.