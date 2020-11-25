‘Hiçbir yatırımımız durmadı’

Uzun yıllardır hem kendi işletmeleri hem de Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Elazığ’ın ekonomisine yön veren kuruluşların başında bulunan Suat Öztürk, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk; 24 Ocak’ta ilimizde yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi sürecinde OSB’de devam eden hiçbir yatırımın durmadığını söyledi.

“OSB’DE 7 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR”

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nin 1976 yıllarında kurulmasına rağmen ilk yıllarda önemli bir faaliyeti olmadığını, ağırlıklı olarak 1987 yılından sonra ciddi anlamda faaliyet ve üretime başladığını ifade eden

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk; şuanda Organize Sanayi Bölgesinde 187 aktif işletme olduğunu, ilimizde yaşanan deprem ve pandemiye rağmen OSB’de 7 bin çalışanın bulunduğunu ifade etti.

Başkan Öztürk; “Organize kurulduğunda 100 hektarlık alanda kurulmuş 1 etap olarak. İkinci etabı 50 hektar, üçüncü etabı 70 hektardır bu etap 2010 yılında yapıldı.2010 yılında Organize Sanayi Bölgemiz 220 hektardı.

2010 yılında Ticaret Sanayi Odası Başkanlığını bıraktık. Genel kurul kararıyla kendi yönetimimi oluşturduk. Türkiye’de az sayıda Organize Sanayi kendi yönetimini oluşturmuştur. 2010 yılı birinci ayda müteşebbis heyetinden çıktıktan sonra üçüncü bölgenin ikinci etabını 120 hektar yaptık. Hızlı işler yapmaya başladık. Sayın valilerimizin her zaman buraya destekleri olmuştur. Olması da lazım. Bir yılda 120 hektarı faaliyete geçirdik. Şeker Fabrikasının yerini ben oda başkanıyken almıştık buraya. Oranın beşinci bölgesinin birinci etabının 75 hektarlığını faaliyete geçirdik” dedi.