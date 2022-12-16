‘Hiç bir köyde arazi istilasına müsaade etmeyeceğiz!’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, köy arazileri ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın; “Elazığ’ımızın dört bir yanında köylülerimizin topraklarının plansız, programsız ve hiç bir rıza aranmadan AKP tarafından istila edildiğine şahit oluyoruz. Bu kimi zaman Mera olabildiği gibi, kimi zaman köyün etrafında bulunan hazine arazileri de olabiliyor. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak son 3 yıl içerisinde Aydıncık, Ekinözü, Ekinbağı, Ancuz, Topağaç, Fahribey’in yanısıra şimdi de Baskil Harabekayış köyünde bir toprak istilasına şahit oluyoruz. Bu köyde maalesef GES Santrali kurulması için köylünün de arazisinin, ağılının içerisinde kaldığı hazine arazisi YEKA(Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı) alanına çevrildiğini öğrendik. YEKA alanı üstelik köylünün evleri ile mera arazisi arasında set görevi görürken, köylünün burnunun dibinde GES santrali kurulması kabul edilemez. Köylü bunu istemiyor. GES santralleri köyün dışında kurulmalıdır. Köylümüzün tek geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarımın yok olmaması için Harabekayış köyü dahil hiç bir köyde Mera ve Hazine arazisi istilasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hatadan dönülmesi için tüm siyasi seçenekleri işleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.