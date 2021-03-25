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Giriş Tarihi : 25-03-2021 13:26   Güncelleme : 25-03-2021 13:26

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı  

Elazığ’da bir köy yolunda heyelan meydana geldi, ekipleri çalışarak yolu ulaşıma açtı.  

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı  

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve yağış  Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yer yer etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Okçular köyünde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köyün giriş yolu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı ekipler greyder, dozer ve ekskavatör ile heyelanın meydana geldiği yolu temizleyerek ulaşıma açtı. Öte yandan Karakoçan ilçesine bağlı  Değirmendüzü mezra yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle çökmelerin meydana geldiği, ekiplerin ise çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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