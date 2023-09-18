Heyelan nedeniyle kapalı olan yolda çalışma tamamlandı

Bingöl İl Özel İdaresi, heyelan nedeniyle kapalı olan yolda çalışmaları tamamladı.

Bingöl İl Özel İdaresi, heyelan nedeniyle kapalı olan yolda çalışmaları tamamladı.Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, geçtiğimiz aylarda heyelan nedeniyle kapalı bulunan merkeze bağlı Yamaç-Erdemli köyü arasındaki yolda çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Üçgül, yaptığı açıklamada, ’’Karayolları yol ağına bağlı olan, heyelan nedeniyle kapalı olan Yamaç yolunda ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için, Erdemli - Yamaç arasındaki yolunun sathi kaplama asfalt yol yapımı çalışmalarını tamamladık. Hayırlı olsun” dedi.