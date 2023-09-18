Bingöl İl Özel İdaresi, heyelan nedeniyle kapalı olan yolda çalışmaları tamamladı.
Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, geçtiğimiz aylarda heyelan nedeniyle kapalı bulunan merkeze bağlı Yamaç-Erdemli köyü arasındaki yolda çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Üçgül, yaptığı açıklamada, ’’Karayolları yol ağına bağlı olan, heyelan nedeniyle kapalı olan Yamaç yolunda ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için, Erdemli - Yamaç arasındaki yolunun sathi kaplama asfalt yol yapımı çalışmalarını tamamladık. Hayırlı olsun” dedi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-09-2023 11:16 Güncelleme : 18-09-2023 11:16
Heyelan nedeniyle kapalı olan yolda çalışma tamamlandı
Bingöl İl Özel İdaresi, heyelan nedeniyle kapalı olan yolda çalışmaları tamamladı.
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