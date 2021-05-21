‘Heyecanımızı yetirmememiz lazım’

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan açıklamalarda bulundu.

Gürkan ;“Biz, iş dünyası olarak heyecanımızı yetirmemiz lazım. Gayretli olmamız lazım. Bir birimize destek olmamız lazım. Biz MÜSİAD olarak projelerimizi bayram sorası hızlı bir şekilde şehrimize kazandırmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Bizler durmayacağız çalışacağız. Çünkü hayat devam ediyor. Pandemi biterse ilimizde güzel şeylerin olacağına eminim”

“TÜM MÜSİAD ŞUBELERİ DESTEK GÖNDERDİ”

Tekin Gürkan, “24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde yaşanan deprem sonrası Türkiye’deki şubelerimiz, bizlerle irtibata geçip bizlere geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Sonrasında şubelerimizden yardım kolileri geldi ilimize, biz yardımları vatandaşlara ulaşması için gerekli çalışmaları yaptık”.

“DESTEKLER YETERSİZ”

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan; “Deprem ve pandemi nedeniyle Elazığ’da iş dünyasında sıkıntılar var. Bu olumsuz durumlar karşısında Devletimizin desteği var, bu destekler yeterli mi? Bence yetersiz…

Kira desteği, kısa çalışma ödeneği gibi hükümetimizin desteği oldu bunlar yeterli değil. Biz, hükümetimizden ciddi destekler bekliyoruz. Bizde, MÜSİAD olarak bu süreçte üyelerimizi ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyerek hem destek olmak hem de, sıkıntılarını ilgili kurumlara aktarma konusunda ciddi gayretlerimiz ve çalışmalarımız oldu” dedi.