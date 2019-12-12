Heyecan Elazığ’da yaşanacak

Elazığ 13-15 Aralık tarihleri arası Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarının B Grubu maçlarına Elazığ ev sahipliği yapacak. Tek devreli lig usulüne göre üç ayrı grupta yapılacak olan müsabakalarda A Grubu maçları Mardin, B Grubu maçları Elazığ ve C Grubu maçları Ankara’da gerçekleştirilecek.

Elazığ Grubu’nda Süper Lig ekipleri Üsküdar Belediyesi SK, Görele Belediyesi SK ile Aksaray Belediyesi SK takımlarının yanı sıra 1. lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK takımları yer alacak. Elazığ’da gerçekleştirilecek olan müsabakalar 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda gerçekleştirilecek.