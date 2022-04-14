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Asayiş

Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Asayiş

Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.