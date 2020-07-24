“Herkes mesleğinin adabına göre davransın”

Elazığ Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu; Kurban Bayramında yoğunluk oluşmaması için erkek kuaförleri 26 Temmuz pazar günü, bayan kuaförlerimizde 28 Temmuz salı günü işletmelerini açabileceklerini söyledi.

Başkan Türkoğlu; “ Korona virüsten dolayı vatandaşlarımız dikkat etsin. Kuaförlere fazla yoğunluk oluşturmasın. İşletmelerimizin Pazar ve Salı günü açık olması hem vatandaşlarımızı hem de vatandaşlarımızı rahatlatacak. Eski bayramların yoğunluğu da kalmadı. Eskiden bayramdan önce 3 gün evlerimize gidemezdik. Şimdi o işlerimiz kalmadı. Vatandaşlarımız korona virüs psikolojisini atlatamadı. Pandemi sürecinde nedense hem kuaförler ve güzellik salonları konuşuldu. Bir profesör çıkıyor kuaför, bilim adamı çıkıyor güzellik salonları söylüyor. Herkes kuaförler üzerinden pirim yaptı. Şunu iddia ediyorum ilimizdeki bulunan bizim esnaflarımızı gezsinler meslektaşlarımız, tüm kurallara harfiyen uyuyor. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, hiçbir şekilde tedirgin olmadan gidip kuaförlerden bakımlarını yaptıra bilirler. Esnaflarımız, ilk günkü alınan pandemi sürecindeki tedbirleri kuralları aksatmadan uyguluyorlar. Vatandaşlarımızın tedirgin olmalarının sebebinin basında konuşulmamız. Bu kuaförden başka meslek yok mu, bu ülkede hep bizim esnaflarımız mı konuşulacak. Yazık esnaflarımıza onlarda evine ekmek götürüyor. Esnaflarımızın pandemi sürecinde bu kadar konuşulması doğru değil”.

“GELİNLİK SALONLARI BİZLERİ MAĞDUR EDİYOR”

Elazığ Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu; “Bir diğer konuda bizleri dertlendiren, bizi en çok üzen gelinlik salonları. Gelinlik salonları diyor; kuaför benden, araba süsleme benden, gelinlik benden bu benden şu benden. Siz gelinlik mi satıyorsunuz, siz kuaför müsünüz, siz fotoğrafçımınız, siz çiçekçimiziniz bir işten uğraşın. Birde ahilikten bahsediyoruz. Böyle bir ahilik yok. Gelinlikçiysen gelinlik sat kuaförden ne işin var.3-5 tane kuaförden anlaşmalısın diğer taraftan 400-500 kuaförün hakkını yiyorsun. Yazık değil mi diğer esnaflarımıza. Gelinlik almaya giden bayan kardeşlerimize gelinlikçiler şu kuaförden anlaşmalıyız. Vatandaşlarımızın aklını karıştırıyorlar. Buradan gelin kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ömrünüzde bir kere evleniyorsunuz. En güzel gününüzde her zaman gittiğiniz kuaförünüze gidin. Birileri sizleri yönlendirme yapmasına müsaade etmeyin. Bu konuda yetkilerden destek bekliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın kurban bayramı tebrik ediyorum”.

GÜLAY GÜR “HERKES KENDİ MESLEĞİNİ İCRA ETSİN”

Elazığ Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Denetim Kurulu Başkanı Gülay Gür’de, “Sektörümüzün derin yarası olan gelinciler sorunu haksız rekabete neden oluyor. Meslektaşlarımız yaz sezonunu heyecanla bekliyorlar. Ama haksız rekabet dolayı çok mağdur oluyorlar. Mesleğe saygısı olmayan, meslektaşını düşünmeyen ve insanların emeğini çalan kişilere gelinlikçilerin destek vermemesi lazım. Son kez duyurumuzu yapıyoruz. Kimse kimsenin ekmeğiyle uğraşmasın. Bu tür davranışlar meslek adabına kesinlikle uygun değildir” dedi.