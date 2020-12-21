‘Herkes emlakçı olamayacak’

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak açıklamalarda bulundu.

Emlakçılar olarak yeni yasanın çıkmasını beklediklerini ifade eden Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak; “Yeni yasa ile sektörümüz düzene girecek. Artık bir yıl staj görmeyen, lise mezunu olmayan, “Yeterlilik Belgesi” olmayanlar işletme açamayacak. Bu belgeleri olmayan işletmeler de kapatılacak. Bu yasa Resmi Gazete’de yayınlandı. Artık bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Devletimiz emlakçılık sektörünü düzene koydu. Örnek veriyorum bundan sonra tapuya giden vatandaş yanında mutlaka bir emlakçıdan beraber gidecek.

“KORSAN EMLAKÇILARDAN ALIŞ-VERİŞ YAPMAYIN”

Albayrak; “Biz sadece vatandaşlarımızdan isteğimiz korsan emlakçılardan alış veriş yapmamalarıdır. Çünkü bunlar devlete vergi vermiyor. Bunlar devletimizin vergisini çalıyor. Bizim de hakkımızı çalıyorlar. Vatandaşlarımız onlarla çalışmasınlar. Çünkü bunlar bir malı sattığında ondan sonra ona ulaşamazsınız. Ama resmi emlakçıdan bir iş yaptığınızda vatandaşımız o emlakçının yanına gider hakkını arayabilir. Bir hak kaybı olduğunda her yere başvurabilirler. Korsan emlakçı mahkemeye versen ne olacak. Tanımıyorum ilgi alakam yok der olayın içinden çıkar. Gerçek emlakçıdan mal aldığında sözleşmen var bir sıkıntı çıktığında vatandaşımız mağdur olmayacaktır. Vatandaşımız mağdur olmamak istiyorsa gerçek emlakçıdan çalışmalıdır”dedi.