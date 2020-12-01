Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Başkan Türkoğlu; “Ben 32 yıldır mesleğin içindeyim. Bu meslekte çıraklık, kalfalık, ustalık ve Allah nasip etti başkan oldum. 2014 yılında öncesine bakalım hiçbir başkan seçimle gelmemiştir. Buyurun desinler ben buradayım. Odamıza hizmet eden başkanlarımızdan Allah razı olsun. Başkanlık yapıp daha sonra yönetimden birine devretmiştir. İlk seçimle gelen biziz ben buradan ifade ediyorum bizden önce odamızın bir etkinliği varsa bana söylesinler. Bizim dönemimizde haksız rekabetin önüne geçtik. Camlarda yazı bulamazsınız işletmelerimizde bu sorunun çözümünü arkadaşlarımızla istişare ederek hallettik. Ben göreve geldiğimde 480 üyemiz vardı şimdi ise 800 tane üyemiz var. Kayıt dışının yüzde 80 önüne geçtik. Odamız hiç iftar yemeği vermezken biz iki defa iftar yemeği verdik. Elazığ’da hiç eğitim verilmemişken benim dönemimde 7-8 eğitim verildi. Hiç bir sosyal faaliyet yokken benim dönemimde birçok eğlence tertipledik. Tabi bizi sevenimiz kadar sevmeyenimizde olacak. Tabi hepsi beni severse burada bir sıkıntı vardır. Arkadaşlar aday olabilirler, aday çıkaracak gazcılarda var ama adam beni sevmiyor benim oda başkanım olmamdan rahatsız ne yapacak bana aday çıkaracak. Diyor Nizamettin Türkoğlu’nu yıkın. Kusura bakma Allah ne derse o olur kimse kusura bakmasın. 800 üyemiz var herkes aday olma hakkı var. Herkes aday olabilir hiç sıkıntı yok benim açımdan. Ama aday olurken ölçülü olalım, karşısındakine çamur atmayalım. Aday olun projelerini anlatın bizleri eleştirin ama her şey seviyeyle olsun” dedi.

“BAZI YÖNETİCİLERİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU”

Başkan Türkoğlu; “Bu süreçte Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, milletvekilimiz Metin Bulut ve giden valimiz Çetin Oktay Kaldırım yanımızda oldular ve her bir problemimizle yakından ilgilendiler. Gıda yardımında bulunarak önemli bir destek verdiler işyerleri kapalı olan esnaflarımıza. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bunlardan başka benim kapımı kimse çalmamıştır. Bu süreçte vekillerimiz ve belediye başkanlarımız bir aylıklarını bağışlasaydınız. Esnafa dağıtsaydınız. Gönül almanız daha güzel olmaz mıydı. Ben Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası olarak mağdur olan esnafıma gücümüzün yettiği kadar yardım ettik. Bu yardımları da odadan ödemedik. Gittik dostlarımızdan arkadaşlarımızdan topladık. Topladığımız parayı mağdur olan esnafımıza dağıttık zarf içinde” dedi.