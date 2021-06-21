‘Her zaman yeniliğe ihtiyaç vardır’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, açıklamalarda bulundu.

Başkan Adayı Satıcı; “Biz, neden Karma Esnaf Odasına aday olduk. Bizim Elazığ’a hizmet edebilmek için yaşımız itibariye mesleğimiz itibariyle en uygun kulvar, kayıtlı olduğunuz odadan başlamaktır. Bizim Allah’a şükür maddi bir sıkıntımız yok. Odamızı 35 yıla yakındır Başkanlık yapan başkanımız var. Allah kendisinden razı olsun, bizim buradan kalkıp genç birisi olarak mevcut başkanımıza taş atacak durumumuz yok. Öyle bir hakka da sahip değiliz. Lakin ne iş yaparsanız yapın yenliğe ihtiyaç vardır”.

“ÖNCELİĞİMİZ ODAMIZA VİZYON KAZANDIRMAK”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Sektör olarak Ticaret Bakanlığına bağlıyız. Ticaret Bakanı ilimize geldiğinde muhatap alacağı kişi kimdir? Elbette Birlik Başkanıdır, Ticaret Odası Başkanıdır, Oda Başkanlarıdır… Peki, Ticaret Bakanı ilimize geldiğinde Ticaret Odasını karıştırmıyorum bir oda olarak veya birlik olarak Bakanımızı nerede ağırlayacağız? Bakanımıza yemek vereceğiz nerede vereceğiz. Karayolları lokalinde mi vereceğiz, ya da başka kurumda vereceğiz. Bizim yemekhanemiz nerede, lokalimiz nerede? O dönemin şartlarında mevcut başkandan razı olsun o dönem öyle yapılması gerekiyordu. Ama şuanda level atladık. Jenerasyon değişti. Biz, mevcut odamıza önce vizyon kazandıracağız. Bizim ilk hedefimiz bu, Karma Oda söylenildiğinde bakan geldiğinde bizi tanıyacak odamızı tanıyacak. Cumhurbaşkanı da odamızı tanıyacak. STK temsilcileri de geldiğinde Karma Odayı tanıyacak. Biz odamızı prestijli hale getireceğiz”.

“BİZİM BİR ESNAF DAYANIŞMA FONUMUZ VAR MI?”

Salih Satıcı; “İkinci hedefimizde esnaf kardeşlerimiz vermiş olduğu aidatları nereye gittiğini bilecek. Odamızın büyük bir geliri var. Peki, bu rakamlar sonucunda odamızın hizmetleri nelerdir. Bizim bir esnaf dayanışma fonumuz var mı? Geçen gün çok değer verdiğimiz bir esnafımız bizi aradı ve dedi; “Bizim işyerimiz yandı ve çok mağdur olduk. Yangın sonrası bir vekilimiz aradı ve bize destek oldu. Biz vekilimizden değil odamızdan destek beklerdik. Biz mağduriyeti yaşadığımızda oda başkanımız nerede dedi”. Bizim başkan nerede pandemi kuralları nedeniyle evinde oturuyor. Biz büyük kongre yapacağız. 2500 esnafımızı ağırlayacağız. Kongreye Valimizi, Milletvekillerini, Belediye Başkanını ve STK temsilcilerini çağıracağız. Büyük kongre içinde ödenen aidatları miktarını, aidatların nereye gittiğini faturalı şekilde açıklayacağız” dedi.