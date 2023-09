Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği gözelerde çevre temizliği

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Munzur gözelerinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe kaymakam, belediye başkanı, kurum amirleri, asker, polis, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık koordinesinde ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan ve her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Munzur gözelerinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilçe merkezinden otobüslerle alınan katılımcılar, Ziyaret köyünde bulunan Munzur gözelerine götürüldü. İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile kurum amirlerinin de katıldığı etkinlik çerçevesinde toplanan çöpler, araçlarla taşınarak ilçede bulunan çöplüğe götürüldü.Etkinliğe ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu etkinlikle inanç ve kültür merkezi olan Munzur gözelerimizin temizliği noktasında tüm kesimlerin ortak paydada birleştiğinin gösterilmesi, yıl içerisinde yüzbinlerce ziyaretçilerimizin ağırlandığı bölgede kış ayına girmeden önce doğanın temiz kalması, toplumda bu bilincin yerleşmesi ve gençlerimizin çevreye karşı daha duyarlı olmalarının sağlanması amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Etkinliğe, yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi.