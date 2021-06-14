Her dondurmayı yemeyin!

Yaz mevsimin vaz geçilmezi olan dondurma alırken dikkat etmeliyiz.

Uzmanlar, katkı maddesi olan dondurmalardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi.Açıldığı günden itibaren ürünleri vatandaşlar tarafından tam not olan Çıtır Baklava ve Dondurma çok sayıda kişiye istihdam sağlıyor.

“DONDURMADA KATKI MADDESİ OLMAMASI LAZIM”

Çıtır Baklava ve Dondurma İşletme Sahibi Mehmet Doğandemir, Dondurma alırken vatandaşlar mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak merdiven altı üretilen dondurmaları kesinlikle tüketmemiz gerektiğini söyledi.

Mehmet Doğandemir; “Merdiven altı dondurma üretimi çok fazla. Bunun için öncelikle buraların denetlenmesi gerekmektedir. Sağlıklı dondurma yapmıyorlarsa bu yerler kapatılması gerekmektedir. Vatandaşlarımız bazen uygun fiyatlı dondurmalar alıyorlar. Bazen de çok aşırı lüks mekanlarda kalitesiz dondurmalar tüketiyorlar. Uygun dondurmaların içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Dondurmada glikoz mu kullanılıyor, şeker mi kullanılıyor. Süt tozumu kullanılıyor yoksa süt mü kullanılıyor. Ya da süt kullanılıyorsa süt oranına bakılması gerekmektedir. Dondurmanın içinde renklendirici var mı buna bakılması gerekmektedir. Aromalarda gerçek meyve mi kullanılıyor. Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekmektedir”.

“ÜRÜNLERİMİZ ÇOK KALİTELİ”

Kendi dondurmalarında kesinlikle katkı maddesi olmadığını dile getiren Doğandemir; “ Dondurmamalarımızı yüzde 100 sütten yapıyoruz meyveli dondurmalarımızda orijinal meyvelerini kullanıyoruz. Vişne dondurmada vişne, çilekli dondurmada çilek, fıstıklı dondurmada orijinal fıstık kullanıyoruz. Ürünlerimizde renklendirici yoktur kesinlikle. Dondurma yapımında sütün değerlerine çok dikkat edilmesi lazımdır” dedi.