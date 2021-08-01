‘Hepinizi Allah'a havale ediyorum’  

Karakoçan Belediyesi tarafından kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye ekipleri kaçak su kullanımına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek kullananlar hakkında yasal işlem başlatılırken sosyal medya hesabından tepki gösteren Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, "Hepinizi Allah’a havale ediyor, yasal işlemlerinizin ve cezai müeyyidelerinizin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum" dedi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde ilçenin belirlenen mahallelerinde su şebekesinden kaçak hat çekildiği tespit edildi. Tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek, kaçak su kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konu ile ilgili Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akbaba yaptığı paylaşımda, "Kuraklığın had safhada olduğu bölgemizde hoyratça kaçak su kullananlar, Hepinizi Allah’a havale ediyor, yasal işlemlerinizin ve cezai müeyyidelerinizin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bir dahaki sefere isimlerinizi burada ifşa edeceğim ki toplum sizleri tanısın. Lütfen bildiğiniz gördüğünüz kaçak suları 153 ihbar hattımıza iletin" dedi.