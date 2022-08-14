‘Hepimizin ortak kimliği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır’

Muharrem ayı münasebetiyle Elazığ Cem Kültür Vakfı ve Ehlibeyt Cem Vakfı işbirliğiyle Aşure Lokması etkinliği düzenlendi.

Elazığ Cem Kültür Vakfı ve Ehlibeyt Cem Vakfı işbirliğiyle Aşure Lokması etkinliğinde yaptığı konuşmada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusunu yapan CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol' Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Tatarıyla hepinizin ortak kimliği Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlığıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol" Muaviye'nin oğlu Yezid gücü kullanarak, saltanatını kullanarak Hazreti Hüseyin'i şehit etmiştir. Ama İslâm coğrafyasında hiç kimse evladına, çocuğuna ne Yezid'in ne de Muaviye'nin ismini vermemiştir. Ama islâm dünyasında nereye giderseniz gidin Hazreti Hüseyin'in ismi vardır. Hazreti Ali'nin, hazreti Fatma'nın, hazreti Hasan'ın ismi vardır. Bu isimlere layık olmak, bu isimleri yaşatmakda bizim sorumluluğumuz. Bu ülkede Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Tatarıyla hepinizin ortak kimliği var. Nedir o ? Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Yurttaşlık hakkımız önce neye bağlı ? Devlet'e sadakatımız ile Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaya bağlı" diye konuştuProgram duaların yapılmasının ardından vatandaşlara aşure ikramıyla sona erdi.