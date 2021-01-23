Hemşerimiz Ömer Sami yapıcı önemli görev

Enerji Sektöründe hizmet yürüten Kamu İktisadi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında önemli görevler üstlenmiş olan, Bürokrat, hemşehrimiz, Sayın Ömer Sami YAPICI, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Tedaş Genel Müdürlüğüne'ne Hemşehrimkz Ömer SAMİ YAPICI Atandı.

Enerji Sektöründe hizmet yürüten Kamu İktisadi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında önemli görevler üstlenmiş olan, Bürokrat, hemşehrimiz, Sayın Ömer Sami yapıcı,TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, başarılarının devamını dileriz.

ÖMER SAMİ YAPICI KİMDİR.

1965 yılında Palu’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Palu’da tamamladı. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

2014 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden İşletme Yüksek Lisans derecesini aldı.

İş hayatına 1986 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, Dicle Elektrik Dağıtım Müessesesinde (Diyarbakır) mühendis olarak başladı ve 1991 yılına kadar burada değişik görevlerde bulundu.

1991 ile 1994 yılları arasında, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, Fırat Elektrik Dağıtım Müessesesinde (Elâzığ) değişik görevlerde bulundu.

1994 ile 1997 yılları arasında, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

1997 ile 2017 yılları arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğünde; Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük görevlerinin yanında Meram/Uludağ/Fırat/Gediz Elektrik Dağıtım Şirketleri, Osmangazi Elektrik Perakende Satış Şirketi ile TEİAŞ yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

13/12/2017 tarihinden bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ömer Sami YAPICI , TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.