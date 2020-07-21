Hem oyunlar oynuyor hem de sınavlara hazırlanıyor 

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezinde çocuklar bir yandan eğitici oyunlar oynarken diğer yandan da sınavlara hazırlanıyor.

Vatandaşlara rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini ulaştırmak için Kovancılar ilçesinde 2018 yılında hizmete açılan Sosyal Hizmetler Merkezinde, uzman personeller tarafından çocuklara yönelik de etkinlikler yapılıyor. Kurum bünyesinde sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Merkeze gelen çocuklar hem eğitici ve öğretici oyunlar oynarken hem de yaşanan depremden ve korona virüsten dolayı EBA TV üzerinden eğitim alıyor. Aynı zamanda alanında uzmanlar tarafından çocuklara çeşitli branşlarda dersler veriliyor.

Çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için çalıştıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç” Malum 24 Ocaktan beri iki tane sıkıntı dönemi birlikte yaşandı. Önce 24 Ocak’taki deprem daha sonrada bu salgın süreci yaşandı. Evlatlarımız bu sürelerde evlerde kaldı. Pisikososyal destek ekipleri, travmaları atlatmaları adına çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yaptı. Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi, ilçede bulunan çocukların bu süreci rahat atlatmaları adına, iki tane sosyal bilimci kardeşimizin üstün gayreti ve kurumda görevli diğer personelimiz ile büyük çalışmalar yapmaktadır. Bu dönemde özellikle çocuklara maddi ve manevi desteklerimiz olduğu gibi, eğitim süreçlerinde sıkıntıya uğramaması adına burada psikolojik destek ve eğitim süreci noktasında destek oluyoruz” dedi.

Çocukları sokağın kötülüklerinden alı koymak adına çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktaran Merkez Müdürü Ümit Özpolat” Burada il müdürümüzün destekleriyle bakanlığımızın verdiği yetkilerle birlikte çocuklarımıza deprem ve pandemi sonrası özellikle danışmanlık sunmaya çalışıyoruz. Bizden ekonomik destek alan dar gelirli ailelerin çocuklarını anneleriyle getirip danışmanlık hizmeti veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 saat farklı farklı gruplara yönelik devam ediyor. Burada temel mantığımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın.Bizim çocuğumuz eğer yaşarsa ve geleceğe emin adımlarla yürürse bizlerde güçlü adımlarla yarınlara doğru yürürüz. Bizlerde bu noktada çocuklarımızı sokağın kötülüklerinden alı koymak adına mesai mefhumu gözetmeksizin çeşitli etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.

Merkez sayesinde sınava hazırlandığını belirten Kovancılar İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Meryem Gül "Sosyal Hizmet merkezi bünyesinde görevli hocalarımız ile telafi dersleriyle sınavlara hazırlanıyorum. Burada interaktif ve bire bir olarak derslerimize çalışıyoruz. Testleri çözüyoruz. Dersler dışında arta kalan zamanda ise küçük kardeşlerimle çeşitli etkinler yapıyoruz. Burada hiç yabancılık hissetmiyorlar kendi evimizde gibiyiz. Buda bizi mutlu ve motive ediyor” ifade etti.

Merkeze geldiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren 11 Yaşındaki Berfin Aykutlu “ arkadaşlarımla ders çalışıp çeşitli oyunlar oynuyoruz. Buradaki hocalarımı çok seviyorum bize hep yardımcı oluyorlar. Bizi güler yüzle karşılıyorlar” diye kaydetti.