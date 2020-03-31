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Tunceli
Giriş Tarihi : 31-03-2020 14:19

Hem maske dağıttırdı hem de evde kalın çağrısında bulundu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent merkezinde sokakları gezerek vatandaşları korona virüs salgınına karşı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.  

Hem maske dağıttırdı hem de evde kalın çağrısında bulundu

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüsle mücadele kapsamında bir çok tedbir alındı. Alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların evde kalmaları için de uyarılar yapıldı. Buna rağmen sıcak havayı fırsat bilen bazı kişilerin sokağa çıkması üzerine Vali Tuncay Sonel de sokağa çıktı. Vali Sonel, farkındalık oluşturmak için hem maske dağıttırdı, hem de vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu. Emniyet ve zabıta ekiplerine  sokağa çıkan vatandaşların  evlerine gitmesi için yardımcı olunması talimatını da veren Sonel, işleri olan vatandaşlara da sosyal mesafeyi koruma tavsiyesinde bulundu. Mahalleleri de gezen Vali Sonel, sokakta gördüğü çocuklara da sosyal mesafeyi koruyarak oyuncak hediye etti ve evlerine yönlendirdi.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını da yakından takip eden Vali Sonel, kent merkezinde ikamet eden 78 yaşındaki Cevriye Gökalp’i ziyaret ederek bir ihtiyacı olup olmadığı sordu. Ceriye nine ise ekiplerin  ihtiyaçlarını karşıladığını ve çalışmalarından memnun olduğunu aktardı.

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