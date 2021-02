Hem iş sahibi oldu hem de doğaya sahip çıktı

Elazığ'da devletten aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğiyle geri dönüşüm tesisi kuran Birsel Doğan, eşi ve oğlunun da desteğiyle plastik atıkları ham maddeye çevirip il dışına satıyor.

Elazığ’da ev hanımı olan 3 çocuk annesi Birsel Doğan, devletten aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğiyle plastik geri dönüşüm tesisi kurup, hem patron oldu hem de doğaya zararlı ürünlerin tekrar dönüşümüne katkı sağlamaya başladı.

Plastiklerin doğaya verdiği zararı gören ev hanımı 3 çocuk annesi Birsel Doğan (40), hem bu alanda mücadele etmek hem de bir iş sahibi olmak için harekete geçti. Plastik geri dönüşüm tesisi kurmaya karar veren Doğan, KOSGEB Elazığ İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Burada kadın girişimciliği belgesi alan Doğan, devletten aldığı 100 bin liralık hibe ile Küçük Sanayi Sitesi'nde plastik geri dönüşüm tesisi açtı. Eşi, oğlu ve yanına aldığı bir çalışan ile üretime geçen Doğan, 7 aydır faal bir şekilde toplayıcılardan aldığı plastikleri işleyip ham madde haline getirip başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok plastik fabrikasına gönderiyor. Ev hanımı iken tesis sahibi ve kendi işinin patronu olan Doğan, azmi ve başarısı ile dikkat çekiyor.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜN DOĞAYA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK KARAR VERDİM"

Daha önce ev hanımı olduğunu belirten Birsel Doğan, “Sonra bir iş düşündüm. Araştırdım ve KOSGEB’in kadınlara yönelik bir desteği olduğunu öğrendim. KOSGEB’e başvurup kadın girişimciliği belgesi aldım. Daha sonra iş yerimizi tuttuk, makinelerimiz geldi. Doğada naylonların ve bidonların doğayı kirlettiğini görüyordum. Geri dönüşümün doğaya katkı sağlayacağını düşündüm ve bu işe karar verdim. Eşim daha önce kamyon şoförüydü. Şimdi yanımda ve beraber çalışıyoruz. Bu işi yapmamda o da destek verdi. Toplayıcılar topladıklarını getiriyorlar. Burada rengine ve türüne göre ayrıştırma oluyor. Ondan sonra makinelerimizde kırılıp, kurutulup ham madde olarak isteyen firmalara gönderiyoruz” dedi.

“DUYANLAR İLK BAŞTA ŞAŞIRDI, SEN BU İŞİ YAPAMAZSIN DEDİ”

İş yerini açalı 7 ay olduğunu aktaran Doğan, “Çok şükür işlerimiz şu an iyi. Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de etkiledi ama şu an çok şükür işimiz iyidir. Duyanlar ilk başta şaşırdı. Sen bu işi yapamazsın dediler. Sonra yapacağım deyince destek oldular. Ailem de desteklerini sundu. Şu an işimizin başındayız. Ham maddeyi il dışındaki fabrikalar sipariş veriyor. Aklında bir düşünce olan kadınlar, çalışmak isteyenler kendilerini geri tutmasınlar. Girişimciliğe başvursunlar. Elbet herkesin yapacağı bir iş vardır” diye konuştu.

“EŞİM BURANIN GENEL MÜDÜRÜ”

Eşinin bu işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Suat Doğan (41), “Eşim KOSGEB’e başvurdu ve her şey onaylandı. Makinelerimizin hepsi KOSGEB desteklidir. Şu anda iş yerimiz faaliyet durumunda ve çalışmaktayız. Atıklar 3-4 aşamadan geçiyor. Renk renk seçiyoruz. Renkleri birbirine karıştıramazsın. O yüzden renkleri sınıflandırıyoruz. Ardından makinelerimizde kırıyor ve kurutuyoruz. Daha sonra ham madde olarak boncuk haline geliyor. İsteyen firmalara gönderiyoruz. Eşim buranın genel müdürü. Tüm firmalarla hep irtibattadır. İsteyen firmalara numune gönderiyoruz. Beğendikleri takdirde bizden tekrar talep ediyorlar. Biz de istedikleri tonajı kendilerine sevkiyat olarak gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.