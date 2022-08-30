Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sosyal konutlarında hak sahibi olan vatandaşların mağduriyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Caydaçırda Mahallesi'nde yapılan ve daha gelirli vatandaşların kullandıkları konutlarda oturan vatandaşların mağduriyetleri hakkında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran" Vatandaşların tüm haklarının ellerinden alınması hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Biz tamamen vatandaşın aleyhine ve hukuka aykırı bu işlemleri yargıya taşıdık. Talebimizin neticesinde yapılan bu işlemler mahkeme tarafından durdurulmuştur. Bu yargısal sürecin yakından takipçisi olarak vatandaşın hak kaybına uğramasını önleyeceğiz' dedi

Konun takipçisi olacaklarını ifade eden CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran" Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hak sahipleri arasında 27.12.2012 Tarihli Sosyal Konut Projesi Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmedeki bütün yükümlülüklerini birebir yerine getiren taksitlerini düzenli ödeyen bu vatandaşlarımız Elazığ Valiliğinin 03.08.2022 tarihli kararı gerekçe gösterilerek bu evlerde oturmadıkları, kiraya verdikleri üstlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri bahsiyle mütevelli heyetinin kararı ile sözleşme tek taraflı olarak sonlandırmışlardır. Bu durumun vatandaşa önceden tebliğ edilmesi gerekirken bir çok vatandaşımız komşularının durumu haber vermesi üzerine haberdar olmuştur. Haksız ve hukuksuz olan bu işlemlerin devamında evlerini boşaltmaları istenmiştir. Durumun o zamanki koşullarında bu konutlar için tüm şartları sağlayan vatandaşın 10 yıl sonra bu tür yersiz iddialarla evlerinin boşaltılması ve tüm haklarının ellerinden alınması hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Biz tamamen vatandaşın aleyhine ve hukuka aykırı bu işlemleri yargıya taşıdık. Talebimizin neticesinde yapılan bu işlemler mahkeme tarafından durdurulmuştur. Bu yargısal sürecin yakından takipçisi olarak vatandaşın hak kaybına uğramasını önleyeceğiz" diye konuştu.