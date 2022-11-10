‘Hem başarılı işler var hem de aksaklıklar’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde söz aldı. Erol deprem sonrası Elazığ’da başarılı işler de yapıldığını ancak bazı aksaklıkların da yaşandığını söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 bütçe görüşmelerinde konuştu. Erol deprem sonrası Elazığ’da yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erol, Elazığ’da deprem sürecinde ve sonrasında başarılı işler yapıldığını ancak bazı aksaklıkların halen devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Erol aynı zamanda deprem riski bulunan kentlerde, kentsel dönüşümün yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini söyledi.

İşte Milletvekili Erol’un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

“DOĞRU İŞLER DE VAR AKSAKLIKLAR DA”

Erol: “Biz 2020 yılında Elâzığ’da bir deprem yaşadık, o deprem süreciyle ilgili, yaşananlarla ilgili ben Komisyonu bilgilendirmek isterim, hem bakanlıkların başarılı yaptıkları işlerle ilgili hem kurumların başarılı işleriyle ilgili hem aksaklıklarla ilgili hem yetki kargaşasından dolayı neler yaşandığı konusunda Komisyonu bilgilendirmek isterim çünkü yaşanan mağduriyetler de var ama yapılan doğru işler de var.”

“BİRÇOK KONUDA MAĞDURİYETLER VAR”

Milletvekili Erol: “Birincisi, deprem olduktan sonra devletimiz oradaydı; siyasi parti genel başkanlarımız, parti ayrımı yapmaksızın bütün partilerin belediye başkanları. Gerçekten herkesin, 85 milyon yurttaşımızın gönlü Elâzığ’da yaşanan depremle ilgili mağduriyete aktı ve kriz süreci son derece doğru yönetildi; krizde insanların beklentileri, talepleri yerine getirildi, çözüldü. Daha sonra hak sahipliğiyle ilgili, yapılan konutların alanlarıyla ilgili, metrekareleriyle ilgili, köy evleriyle ilgili doğru işler de yapıldı, eksik kalan işler de oldu. Mesela, ben TOKİ’yle ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Elâzığ’da iki yıl içerisinde yaklaşık 25 bin konutun yapılıyor olması, ihalelerinin yapılması, teslim aşamasına gelmesi kurum adına bir başarıdır ama aynı şekilde, bunların dağıtımıyla ilgili, kura çekimiyle ilgili, metrekaresiyle ilgili, yapılan yerlerin yanlış tercihleriyle ilgili, köy evlerinin metrekaresiyle ilgili hak mağduriyetleri var mıdır? Vardır. Memnuniyetsizlikler var mıdır? Vardır.”

“TERCİHE GÖRE KURA ÇEKİLMEDİ”

Erol: “Sayın Bakanım, biraz önce Antalya Demirciler Köyü’nü, köylerinde yapılan evleri seyrettik. Sayın Antalya Milletvekiline de asıl o görüntüleri gösterdiği için teşekkür ederim. Mesela, Elâzığ’daki köy evleri de keşke öyle olsaydı. Elâzığ’daki evler aslında konum olarak çok uygun değil. Mesela, Sivrice bölgesi için uygun ama Kovancılar, Karakoçan bölgeleri için uygun değil çünkü orada kar yağdığı zaman, 2,5-3 metre kar yağıyor, zaten hep karın altında kalıyor. Yani bunun gibi sorunlar var ve şunu da belirtmek isterim: En büyük sorunlardan biri de kura çekimleri. Kurayı kim çektiriyor? Valilik çektiriyor ama herkes sanıyor ki TOKİ çektiriyor. Kura çekimleriyle ilgili inanılmaz bir amatörlük var, oluştu. Mesela “3+1” ile “2+1” kuralarına herkesi ortak, tabi tutuyorlar; nüfusa bakmaksızın, hanede kaç kişi yaşadığına bakmaksızın bir karı ve koca “3+1” kurayı çekiyor ama bir evde 5 nüfus varsa “2+1”i çekiyor. Aslında Emlak Konut bu konuda son derece profesyonel işler başarmış bir kurumunuz. Niye ön talep alarak ihtiyaca göre ve fiyata göre, insanların tercihlerine göre kura çekilmedi; anlamış değiliz.”

“FİYATLARDA ADALETSİZLİK VAR”

Erol: “Sayın Bakanım, bir de bunu birkaç defa gündeme getirdim, yazılı olarak şahsınıza sordum: Konut fiyatlarında haksızlık var. Niye? Yani şimdi, bir mağduriyet ne zaman gündeme gelmiştir? Hak sahipliği olduğu günden itibaren herkes, Anayasa’nın eşitlik, yurttaşlık temelinde aynı koşullarda ve şartlarda aynı imkânlardan yararlanmak zorunda. Mesela, ilk hak sahibi olanlar, konutu teslim edilenler Cumhurbaşkanının indirimiyle 300 bin liraya yakın, 200 bin küsur liraya konut sahibi olurken şu anda alanlar Cumhurbaşkanının indirimiyle 600 bin liraya konut sahibi oluyorlar yani burada bir adaletsizlik ve bir haksızlık var; bunun düzeltilmesi lazım.”

“DEPREM RİSKİ OLAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YEREL YÖNETİMLERE BIRAKILMALI”

Milletvekili Gürsel Erol: “Diğer taraftan, ben bir konuya daha dikkat çekmek isterim. Sayın Bakanım, özellikle deprem bölgelerinde; İzmir gibi, İstanbul gibi, Malatya, Elâzığ gibi deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm yetkisini kesinlikle belediyelere vermeniz lazım. Bakın, İzmir geçtiğimiz haftalarda da bir deprem sorunu yaşadı, yine bakanlarımız yerine gittiler, oranın yerel yöneticilerini yok sayarak incelemeler yaptılar ama bunlar doğru işler değil. Yani bir bölgede eğer bir deprem varsa devlet de yerel yöneticiler de o ilin siyasetçileri de ortak sorumluluk duymalı, kentsel dönüşüm yetkisi kesinlikle yerel yönetimlere verilmeli diyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.”