Hekimhan Kocaözü’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamlandı.Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi’ni Kurşunlu, Girmana, Dikenli mahallelerine bağlayan yolda ve Kesikköprü, Karamahmut mahallelerini Güzelyurt’a bağlayan yolda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, Malatya’nın 718 mahallesinde asfalt çalışmaları yaptıklarını ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın “Asfaltsız yol kalmayacak” hedefi ile çalıştıklarını söyledi.“Asfaltsız mahalle bırakmayacağız”Hekimhan ilçesinde asfaltlama çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir’de Kocaözü’nünün Dikenli’ye Girmana’ya ve Kurşunlu’ya bağlayan yollarının asfaltını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bölgede sertifikalı çok fazla kayısı üreticisi bulunmaktadır. Yolun daha önceki hali stabilizeydi. Başkanımız Selahattin Gürkan’ın 2019 yılındaki hedeflerinden biri de ‘Asfaltsız mahalle yolu bırakmayacağız’ ifadeleriydi. Hekimhan ve diğer ilçelerimizde yollarımızı bu çerçevesinde asfalt programımıza aldık” dedi.6 Şubat’ta yaşanan depremde büyük acılar yaşandığını ifade eden Demir, “Bu depreme rağmen Başkanımız hedeflerinden vazgeçmedi. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yolların asfaltlanma programı çerçevesinde çalışmalarımıza devam ettik. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremlere rağmen 2023 yılını çok verimli geçirdik. Eylül ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde Hekimhan ilçemizde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Dolayısıyla, Kocaözü’nde hem bahçelerimiz hem yol üzerinde bulunan evlerimiz, vatandaşlarımız tozdan ve çamurdan kurtuldular. Kendilerine hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.“Konforlu yollar elde ediyoruz”Hekimhan ilçesindeki diğer çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Demir, “Bu bölgede sadece bu yolun asfaltlamasını yapmadık. Ayrıca Kocaözü’nü; Kesikköprü’ye, Karamahmut ve Güzelyurt’a bağlayan yolumuz üzerindeki asfalt çalışmalarımız bitti. Girmana’da hem Kurşunlu yoluna, Fethiye tarafına bağlayan yolumuz hem Kocaözü’ne bağlayan yollarımızda asfalt bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında bizlere her türlü desteği sağlayan Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Böylece daha konforlu bir trafikte vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sürdürebilecekleri daha konforlu yollar elde ediyoruz. Bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.