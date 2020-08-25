EuroCup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde önemli başarılara imza atmak isteyen Elazığ İl Özel İdare’de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yeni sezonda hem EuroCup’ta, hem de Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde başarı hedefleyen B. Elazığ İl Özel İdare’de Başantrenör Olcay Orak, “Hedeflerimiz büyük, var gücümüzle sezona hazırlanıyoruz” dedi.

Başantrenör Olcay Orak refakatinde yeni sezon çalışmalarına tesislerinde devam eden bordo-beyazlı ekip, bir yanda da kadrosuna takviyeler yapmayı sürdürüyor. Takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Olcay Orak, "Kendi tesislerimizde geçtiğimiz hafta başladığımız antrenmanlarımız yoğun tempoda devam ediyor. Yeni sezon için hem bizlerin, hem de taraftarlarımızın beklentileri yüksek. Hedeflerimiz büyük, var gücümüzle sezona hazırlanıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Aramıza yeni katılan sporcularımızın performansından memnunum. Her geçen gün üstüne koyarak devam eden bir ekibimiz var. Yabancı sporcularımızın da aramıza katılmasıyla tam takım çalışmalarımızı yapacağız. İyi isimler kadromuza kattık. İki yabancı takviyemiz daha olacak. Transferlerimizi tamamlayıp yeni sezonda güzel bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. İnşallah maçlarımız da seyircili olur ve taraftarlarımızla bütünleşerek güzel hedeflere birlikte koşarız” diye konuştu.