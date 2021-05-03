‘Hedefimiz; yeni OSB, yeni yatırımcı’

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Asrın İş İnsanları Derneği Elazığ İl Başkanlığını yürütmüş işadamı Yakup Baş açıklamalarda bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Asrın İş İnsanları Derneği Elazığ İl Başkanlığını yürütmüş işadamı Yakup Baş, ülke ve ilimiz ekonomisini değerlendirerek “Sanal yoldan yapılan alışverişler, aracı kurumları ve insan kaynaklarını işsizlikle tehdit etmektedir. E tacirlik konusunda esnaf ve sanayicilerimiz gardını alması gerekmektedir” dedi.

“ESNAF ODALARI e TİCARET EĞİTİMİ VEREBİLİRLER”

İşadamı Yakup Baş; “Şehrimizde Ticaret Odasının, ekonomi STK’larının, üniversite ve kamu işbirliği projelerinin Esnaf Odalarının ciddiyetle eğilmesi gerekmektedir. Özellikle ne işe yaradıkları belli olmayan birçok esnaf odaları da bu konuda eğitim ve bilgilendirme E ticaret eğitimi verebilirler, yoksa odalar başka ne işe yarar aidat alma ve değerli kâğıt parası alma haricinde.

“İNŞAAT EKONOMİSİNİN CANLANMA BEKLENTİSİ ÇOK ZOR GÖZÜKMEKTE”

Baş; “Önümüzdeki süreç şehrimiz için inşaata dayalı bir tüketim öngörmektedir gerek yıkılan gerekse yorgun binalardan oluşan arz talebi 2 yıl daha arttıracaktır. Fakat inşaatı besleyen sektörler olan eğitim, hizmet, tekstil ve tarım gibi kaynaklar içinde bulundukları olumsuz koşullar sebebi ile uzun vadeli bir inşaat ekonomisi beklentisi çok zor gözükmektedir” dedi.