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Spor
Giriş Tarihi : 21-01-2020 14:54

Hebat Alan’da uzattı

Selçuk Öztürk'ün belirlediği 2023 hedefi doğrultusunda iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Hebat Alan’da uzattı

Elazığspor, iç transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Hebat Alan’ın sözleşmesini 2023’e kadar uzattı.  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün belirlediği 2023 hedefi doğrultusunda iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.Bordo-beyazlı kulüp bu doğrultuda son olarak genç defans oyuncusu Hebat Alan ile sözleşmesini karşılıklı görüşme sonrasında 2023'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada,Hebat Alan’a bordo-beyaz forma altında başarılar dilendi.

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