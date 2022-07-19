‘Hazır dondurmadan uzak durun’

Elazığ’da uzun yıllardır hizmet veren Mercan Dondurmalarının, kendi tesislerinde ürettiği dondurmalarının tadı vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Hiçbir katkı maddesinin kullanılmadığı Mercan Dondurmalarının ürünleri il dışında bile çok büyük rağbet görüyor.

Mercan Dondurmaları İşletme Sahibi Halil Mercan, ürünlerinde hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını ifade ederek ürünlere gelen zamlara rağmen vatandaşların rahatlıkla dondurma yemeleri için dondurma fiyatlarında artış yapmadıklarını söyledi.

“PANDEMİ SÜRECİ BİZLERİ ÇOK OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Halil Mercan; “20 yıldır bu sektörün içindeyiz. Son dönemlerde alım gücünden kaynaklı olarak işlerimizde bir azalma var ama mad olsun işleriyiz iyi. Pandemi süreci bizleri olumsuz etkiledi. Geçen yıla göre işlerimiz iyi ama isteğimiz oranda değil”

“ELAZIĞLILAR VİŞNE DONDURMASINI ÇOK SEVİYOR”

Mercan; “İşletmemizde şuanda 10 çeşit dondurma bulunduruyoruz. Vişneli, kakaolu, sütlü, çilekli, muzlu ve çok çeşidimiz var. Elazığlı vatandaşlarımız vişne dondurmasını çok seviyor. Şuanda en çok sattığımız dondurmalar arasında vişne dondurması da var. Biz vişne dondurmasını en doğal şekilde yapıyoruz. Herhangi bir renklendirici, glikoz ve katkı maddeleri kullanmadan dondurmalarımızı yapıyoruz”

“HAZIR DONDURMADAN UZAK DURUN”

Halil Mercan; “Vatandaşlarımıza hazır dondurmaları tavsiye etmiyorum. Ne çocuklarına yedirsinler nede kendileri yesinler. Çünkü hazır dondurmalarda ismini bile bilmediğimiz çok katkı maddesi var. Vatandaşlarımız kesinlikle hazır dondurmalardan uzak dursun. Biz sütleri çiftliklerden alıyoruz. Sütlerimizi en az 15 dakika kaynatıyoruz. Dondurmalarımızı yaparken en temiz ortamları tercih ediyoruz. Dondurmaları yaparken en doğal meyveleri tercih ediyoruz. Dondurmalarımız kesinlikle doğaldır vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilirler”

“DONDURMAYA ZAM YAPMADIK”

Mercan; “Sezon açıldığında dondurmalarımıza bir fiyat belirlemiştik. Ürünlere gelen zamlar sonrası çoğu firma dondurmaya zam yaptı ama biz zam yapmadık. Çünkü biz dedik, vatandaşlarımız dondurmalarımızı rahatlıkla yesin dedik. Sezon sonuna kadarda inşallah zam yapmayı düşünmüyoruz”

“İL DIŞINA DA DONDURMA GÖNDERİYORUZ”

İl dışına da dondurma gönderdiklerini ifade eden Halil Mercan; “Bugün İstanbul’a dondurma gönderdik. İl dışında bulanan Elazığ Derneklerinin genelde talebi oluyor. Talep olunca il dışına gönderiyoruz. Elazığ’da çok kaliteli firmalar var ama bazıları bir başkasının ekmek yememesi isteyenlerde var. Herkes evine bir parça ekmek götürme derdinde. Biz, herkesin işi gücü rast gelsin söylüyoruz.Sektörümüzün zorlukları çok. Sütleri doğru orantıda bulamıyoruz. Fiyat artışlarıyla baş edemiyoruz. Şeker fiyatları ve süt fiyatları sürekli artıyor. Bazı ürünleri stok edebiliyoruz ama meyveleri ve sütü stok edemiyoruz. Sektör olarak en büyük sıkıntımız şuanda ürün artışları diye biliriz” dedi.